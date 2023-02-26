Леон Петров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: Пётр Иванов
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1797
Дочь: Сила Леонов
Мать ребёнка: Евдокия Симонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1800
Сын: Гавриил Леонов
Мать ребёнка: Евдокия Симонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1801
Дочь: Феодосия Леонова
Мать ребёнка: Евдокия Симонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1802
Сын: Леонтий Леонов
Мать ребёнка: Евдокия Симонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1805
Сын: Никифор Леонов
Мать ребёнка: Евдокия Симонова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Симонова
Смерть
Неизвестно