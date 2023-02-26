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Леон Петров

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: Пётр Иванов

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1797

Дочь: Сила Леонов

Мать ребёнка: Евдокия Симонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1800

Сын: Гавриил Леонов

Мать ребёнка: Евдокия Симонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1801

Дочь: Феодосия Леонова

Мать ребёнка: Евдокия Симонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1802

Сын: Леонтий Леонов

Мать ребёнка: Евдокия Симонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1805

Сын: Никифор Леонов

Мать ребёнка: Евдокия Симонова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Симонова

Смерть
Неизвестно
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