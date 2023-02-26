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Пётр Иванов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

27.07.1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафия (Иванова)

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779

Сын: Леон Петров

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Мина Петров

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791

Сын: Малахий Петров

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.07.1798
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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