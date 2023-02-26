Пётр Иванов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1740
Дата смерти27.07.1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафия (Иванова)
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779
Сын: Леон Петров
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Мина Петров
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791
Сын: Малахий Петров
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.07.1798
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.