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Нуйкина Елена Даниловна

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1969

Отец: Нуйкин Данил Фёдорович

Мать: Иванова Светлана Викторовна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.1990

Дочь: Калмыкова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Калмыков Александр Евгеньевич

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.07.1991

Дочь: Калмыкова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Калмыков Александр Евгеньевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Александр Евгеньевич

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