Нуйкина Елена Даниловна
Место рождения
Дата рождения23.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1969
Рождение ребёнка
15.04.1990
Дочь: Калмыкова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Калмыков Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.07.1991
Дочь: Калмыкова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Калмыков Александр Евгеньевич
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно