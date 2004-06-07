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Калмыков Александр Евгеньевич

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.12.1967

Дата смерти

07.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1967

Отец: Калмыков Евгений Иванович

Мать: Зотова Елена Ивановна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.1990

Дочь: Калмыкова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Нуйкина Елена Даниловна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.07.1991

Дочь: Калмыкова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Нуйкина Елена Даниловна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуйкина Елена Даниловна

Смерть
07.06.2004
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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