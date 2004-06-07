Калмыков Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1967
Дата смерти07.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1967
Отец: Калмыков Евгений Иванович
Мать: Зотова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1990
Дочь: Калмыкова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Нуйкина Елена Даниловна
Рождение ребёнка
12.07.1991
Дочь: Калмыкова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Нуйкина Елена Даниловна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нуйкина Елена Даниловна
Смерть
07.06.2004