Нуйкин Данил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения10.01.1947
Дата смерти06.05.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1947
Отец: Нуйкин Фёдор Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1969
Дочь: Нуйкина Елена Даниловна
Мать ребёнка: Иванова Светлана Викторовна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.05.2012
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область