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Нуйкин Данил Фёдорович

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Место рождения

Старомакарово, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.01.1947

Дата смерти

06.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1947

Отец: Нуйкин Фёдор Фомич

Мать: не указана

Старомакарово, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1969

Дочь: Нуйкина Елена Даниловна

Мать ребёнка: Иванова Светлана Викторовна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.05.2012
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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