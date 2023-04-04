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Уткин Иван

Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Уткин Ларион Васильев

Мать: Уткина Авдотья Осиповна

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1894

Сын: Уткин Павел Иванович

Мать ребёнка: Уткина Ирина Ильинична

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897

Сын: Уткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Уткина Ирина Ильинична

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Ирина Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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