Уткин Иван
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Уткин Ларион Васильев
Мать: Уткина Авдотья Осиповна
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1894
Сын: Уткин Павел Иванович
Мать ребёнка: Уткина Ирина Ильинична
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1897
Сын: Уткин Иван Иванович
Мать ребёнка: Уткина Ирина Ильинична
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Ирина Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно