Уткин Ларион Васильев
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Уткин Василий
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1861
Сын: Уткин Иван
Мать ребёнка: Уткина Авдотья Осиповна
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Авдотья Осиповна
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно