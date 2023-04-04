Уткина Авдотья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Авдотья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Уткин Иван

Отец ребёнка: Уткин Ларион Васильев

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Ларион Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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