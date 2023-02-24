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Соснина Мария Воронкова

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Место рождения

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Воронков Кирилл Матвеевич

Мать: не указана

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1865

Муж: Соснин Андрей Федорович

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Соснин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Соснин Андрей Федорович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1880

Сын: Соснин Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Соснин Андрей Федорович

Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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