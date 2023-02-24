Соснина Мария Воронкова
Место рожденияСело Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Воронков Кирилл Матвеевич
Мать: не указана
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1865
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Соснин Андрей Федорович
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1880
Отец ребёнка: Соснин Андрей Федорович
Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно