Соснин Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1865
Жена: Соснина Мария Воронкова
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Соснина Мария Воронкова
Рождение ребёнка
04.12.1880
Мать ребёнка: Соснина Мария Воронкова
Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно