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Соснин Андрей Федорович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1865

Жена: Соснина Мария Воронкова

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Соснин Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Соснина Мария Воронкова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1880

Сын: Соснин Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Соснина Мария Воронкова

Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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