Толстая (Фон Аретин) Софья Егоровна 18.06.1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Фон Аретин) Софья Егоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.06.1810, деревня Винбух, Амберг-Зульцбах, Королевство Бавария,

умерла 19.06.1893, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Толстой Павел Дмитриевич12.04.1797 г.р.
Дети
Толстой Дмитрий Павлович25.12.1843 г.р.
Толстой Михаил Павлович08.06.1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Винбух, Амберг-Зульцбах, Королевство Бавария,

Бракосочетание
28.02.1843

Муж: Толстой Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
25.12.1843

Сын: Толстой Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
08.06.1845

Сын: Толстой Михаил Павлович

Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
24.12.1846

Дочь: Толстая Мария Павловна

Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.04.1849

Сын: Толстой Александр Павлович

Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.05.1851

Дочь: Толстая Софья Павловна

Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич

Смерть
19.06.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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