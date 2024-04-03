Толстая (Фон Аретин) Софья Егоровна
женский, родилась 18.06.1810, деревня Винбух, Амберг-Зульцбах, Королевство Бавария,
умерла 19.06.1893, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Толстой Павел Дмитриевич12.04.1797 г.р.
Дети
Толстой Дмитрий Павлович25.12.1843 г.р.
Толстой Михаил Павлович08.06.1845 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
18.06.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Винбух, Амберг-Зульцбах, Королевство Бавария,
Бракосочетание
28.02.1843
Рождение ребёнка
25.12.1843
Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.06.1845
Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.12.1846
Дочь: Толстая Мария Павловна
Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.04.1849
Сын: Толстой Александр Павлович
Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1851
Дочь: Толстая Софья Павловна
Отец ребёнка: Толстой Павел Дмитриевич
Смерть
19.06.1893