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Толстой Дмитрий Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.12.1843

Дата смерти

17.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1843

Отец: Толстой Павел Дмитриевич

Мать: Толстая Софья Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.01.1882

Дочь: Куракина Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.05.1883

Дочь: Катаржи Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Александра Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.09.1894
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