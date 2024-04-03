Толстой Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения25.12.1843
Дата смерти17.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1843
Отец: Толстой Павел Дмитриевич
Мать: Толстая Софья Егоровна
Рождение ребёнка
03.01.1882
Дочь: Куракина Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
10.05.1883
Дочь: Катаржи Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1894