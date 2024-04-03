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Толстой Михаил Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.06.1845

Дата смерти

18.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1845

Отец: Толстой Павел Дмитриевич

Мать: Толстая Софья Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1879

Жена: Толстая Ольга Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1880

Сын: Толстой Павел Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1881

Сын: Толстой Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1888

Сын: Толстой Александр Михайлович

Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.02.1890

Дочь: Клюки Фон Клугенау Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: Бибикова Софья Михайловна

Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.07.1913
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