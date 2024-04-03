Толстой Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения08.06.1845
Дата смерти18.07.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1845
Отец: Толстой Павел Дмитриевич
Мать: Толстая Софья Егоровна
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
08.03.1880
Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Толстой Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1888
Сын: Толстой Александр Михайлович
Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна
Рождение ребёнка
12.02.1890
Дочь: Клюки Фон Клугенау Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1895
Дочь: Бибикова Софья Михайловна
Мать ребёнка: Толстая Ольга Александровна
Смерть
18.07.1913