Хмелева Анна Владимировна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
01.11.1881
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
?.07.1882
Сын: Хмелева Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Хмелева Никифор Наумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.08.1885
Дочь: Февронья Никифоровна
Отец ребёнка: Хмелева Никифор Наумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-83,зап-54
Рождение ребёнка
07.12.1887
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Хмелева Никифор Наумович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-217,зап-50
Смерть
Неизвестно