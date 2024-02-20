(Хмелева) Екатерина Никифоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения07.12.1887
Дата смерти29.08.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-217,зап-50
Крещение
07.12.1887
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Петр Иванович Патримай и Тимофея Лиманского жена - Мария Васильевна
Смерть
29.08.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука