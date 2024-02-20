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(Хмелева) Февронья Никифоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.08.1885

Дата смерти

15.04.1892

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1885

Отец: Хмелева Никифор Наумович

Мать: Хмелева Анна Владимировна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-83,зап-54
Крещение
30.08.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Петр Иванович Патримай и Ивана Липы жена-Анна Лаврентьевна
Смерть
15.04.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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