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Хмелева Андрей Никифорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.07.1882

Дата смерти

10.08.1882

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1882

Отец: Хмелева Никифор Наумович

Мать: Хмелева Анна Владимировна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.08.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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