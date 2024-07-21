Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

25.02.1784

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Жена

Около 1700 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1738 г.р.
1739 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Петр Федоров

Мать: Ирина Игнатьева

Бракосочетание
До 1730

Жена: Евдокия Леонтьева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1739 ст.

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.02.1784
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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