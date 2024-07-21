Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти25.02.1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Петр Федоров
Мать: Ирина Игнатьева
Бракосочетание
До 1730
Жена: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
02.08.1739 ст.
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Леонтьева
Смерть
25.02.1784