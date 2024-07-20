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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1700 г.р.

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Иван Петров

Мать: Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Агафья Матремьянова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1747

Жена: Агафья Матремьянова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Егор Васильев

Мать ребёнка: Агафья Матремьянова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1759

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Агафья Матремьянова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1765
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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