Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Иван Петров
Мать: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Агафья Матремьянова
Бракосочетание
До 1747
Жена: Агафья Матремьянова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Егор Васильев
Мать ребёнка: Агафья Матремьянова
Рождение ребёнка
20.02.1759
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Агафья Матремьянова
Смерть
После 1765