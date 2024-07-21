Евдокия Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1730
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Кирилл Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
02.08.1739 ст.
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
После 1765