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Евдокия Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1738 г.р.
1739 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1730

Муж: Иван Петров

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1739 ст.

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1765
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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