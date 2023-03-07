Лаптева (Буянова) Домна
Место рождения
Дата рождения08.01.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1812
Отец: Буяновъ Михаилъ
Мать: Буянова Пелагея
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.03.1835
Сын: Лаптевъ Василій
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лаптевъ Никита
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.04.1839
Сын: Лаптевъ Иванъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.09.1840
Сын: Лаптевъ Захаръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.11.1842
Сын: Лаптевъ Кузьма
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.08.1845
Дочь: Кувшинова Васса
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.10.1847
Сын: Лаптевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.06.1849
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ