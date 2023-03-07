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Лаптева (Буянова) Домна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1812

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1812

Отец: Буяновъ Михаилъ

Мать: Буянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Лаптевъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.03.1835

Сын: Лаптевъ Василій

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лаптевъ Никита

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Рождение ребёнка
17.04.1839

Сын: Лаптевъ Иванъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1840

Сын: Лаптевъ Захаръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1842

Сын: Лаптевъ Кузьма

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1845

Дочь: Кувшинова Васса

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1847

Сын: Лаптевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1849

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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