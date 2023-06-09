Кувшинова (Лаптева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова (Лаптева) Васса

Кувшинова (Лаптева) Васса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.08.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1845

Отец: Лаптевъ Иванъ

Мать: Лаптева Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.10.1865

Муж: Кувшиновъ Федоръ

Рождение ребёнка
17.01.1870

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1871

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1874

Сын: Кувшиновъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Кулакова Агриппина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Кувшиновъ Евгеній

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кувшиновъ Макаръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кувшиновъ Григорій

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Рождение ребёнка
05.10.1888

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1891

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан