Кувшинова (Лаптева) Васса
Место рождения
Дата рождения18.08.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1845
Отец: Лаптевъ Иванъ
Мать: Лаптева Домна
Бракосочетание
27.10.1865
Муж: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.01.1870
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.12.1871
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.03.1874
Сын: Кувшиновъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.06.1876
Дочь: Кулакова Агриппина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.01.1879
Сын: Кувшиновъ Евгеній
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кувшиновъ Макаръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кувшиновъ Григорій
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.10.1888
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.03.1891
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Федоръ