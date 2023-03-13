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Лаптевъ Василій
Лаптевъ Василій
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.1835
Пол
Мужской
Отец
Лаптевъ Иванъ
1811 г.р.
Мать
Лаптева (Буянова) Домна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1835
Отец:
Лаптевъ Иванъ
Мать:
Лаптева Домна
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