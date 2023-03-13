Лаптевъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптевъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1835

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1835

Отец: Лаптевъ Иванъ

Мать: Лаптева Домна

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