Ермолаев Ермолай Федулович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ермолаев Федул Трофимович
Мать: Устина Сисоевна
Рс7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GR1W?i=457&cc=1929530 МЕсто под вопросом РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C2353... Показать все
Бракосочетание
09.11.1834 ст.
Жена: Варвара Васильевна
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFP-Q6V?i=524&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-2TR3
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C235329501%2C235988001&cc=1929530 Ура! Установлен по дочери -Анне Петровне - Крестной детей Павла Петров... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1840 ст.
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C235329501%2C235988001&cc=1929530
Смерть
Неизвестно