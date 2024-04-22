Ермолаев Ермолай Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Ермолай Федулович

Место рождения

Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ермолаев Федул Трофимович

Мать: Устина Сисоевна

Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рс7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GR1W?i=457&cc=1929530 МЕсто под вопросом РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C2353... Показать все
Бракосочетание
09.11.1834 ст.

Жена: Варвара Васильевна

МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFP-Q6V?i=524&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-2TR3
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Ермолаев Петр Ермолаевич

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Круглово, Климовская волость, Новоторжский уезд
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C235329501%2C235988001&cc=1929530 Ура! Установлен по дочери -Анне Петровне - Крестной детей Павла Петров... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1840 ст.

Сын: Ермолаев Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Круглово, Климовская волость, Новоторжский уезд
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C235329501%2C235988001&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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