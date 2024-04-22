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Варвара Васильевна

Место рождения

Круглово, Климовская волость, Новоторжский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Василий Устинович

Мать: Настасья Михайловна

Круглово, Климовская волость, Новоторжский уезд
место по браку
Бракосочетание
09.11.1834 ст.

Муж: Ермолаев Ермолай Федулович

МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFP-Q6V?i=524&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FW-2TR3
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Ермолаев Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Ермолай Федулович

Круглово, Климовская волость, Новоторжский уезд
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C235329501%2C235988001&cc=1929530 Ура! Установлен по дочери -Анне Петровне - Крестной детей Павла Петров... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1840 ст.

Сын: Ермолаев Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Ермолай Федулович

Круглово, Климовская волость, Новоторжский уезд
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-K137?i=224&wc=M69S-VP8%3A224254401%2C235329501%2C235988001&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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