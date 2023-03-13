Комлева (Горшенина) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Горшенина) Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Горшенинъ Алексѣй

Мать: Горшенина Матрена

Бракосочетание
02.02.1890

Муж: Комлевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Комлевъ Федоръ

Отец ребёнка: Комлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1893

Сын: Комлевъ Петръ

Отец ребёнка: Комлевъ Петръ

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.01.1895

Сын: Комлевъ Дометiанъ

Отец ребёнка: Комлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1897

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Комлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1899

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Комлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1905

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Комлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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