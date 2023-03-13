Комлева (Горшенина) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Горшенинъ Алексѣй
Мать: Горшенина Матрена
Бракосочетание
02.02.1890
Муж: Комлевъ Петръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1891
Сын: Комлевъ Федоръ
Отец ребёнка: Комлевъ Петръ
Рождение ребёнка
25.06.1893
Сын: Комлевъ Петръ
Отец ребёнка: Комлевъ Петръ
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.01.1895
Сын: Комлевъ Дометiанъ
Отец ребёнка: Комлевъ Петръ
Рождение ребёнка
17.03.1897
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Комлевъ Петръ
Рождение ребёнка
15.08.1899
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Комлевъ Петръ
Рождение ребёнка
09.10.1905
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Комлевъ Петръ