Сокольникова (Соболева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокольникова (Соболева) Анна Дмитриевна

Сокольникова (Соболева) Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.06.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1888 ст.

Отец: Соболев Дмитрий Петрович

Мать: Соболева Елизавета Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Муж: Сокольников Василий Евдокимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.

Дочь: Сокольникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сокольников Василий Евдокимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.

Сын: Сокольников Владимир Васильев

Отец ребёнка: Сокольников Василий Евдокимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close