Сокольникова (Соболева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1888 ст.
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.
Дочь: Сокольникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сокольников Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.
Сын: Сокольников Владимир Васильев
Отец ребёнка: Сокольников Василий Евдокимов
Смерть
Неизвестно