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Сокольников Василий Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Жена: Сокольникова Анна Дмитриевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.

Дочь: Сокольникова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сокольникова Анна Дмитриевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.

Сын: Сокольников Владимир Васильев

Мать ребёнка: Сокольникова Анна Дмитриевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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