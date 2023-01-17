Сокольников Василий Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.
Дочь: Сокольникова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сокольникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.
Сын: Сокольников Владимир Васильев
Мать ребёнка: Сокольникова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно