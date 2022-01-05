Соболева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти02.11.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1876 ст.
Сын: Соболев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1880 ст.
Дочь: Соболева Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.
Дочь: Кузнецова (Соболева) Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1888 ст.
Дочь: Сокольникова (Соболева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович
Смерть
02.11.1903 ст.