Соболева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.11.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1876 ст.

Сын: Соболев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.

Сын: Соболев Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1880 ст.

Дочь: Соболева Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1882 ст.

Сын: Соболев Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.

Дочь: Кузнецова (Соболева) Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1888 ст.

Дочь: Сокольникова (Соболева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Соболев Дмитрий Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.11.1903 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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