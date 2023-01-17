Кадышников Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кадышников Яков Андреевич
Мать: Полагея Макаровна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кадышников Николай Александрович
Мать ребёнка: Просковья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно