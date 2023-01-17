Кадышников Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кадышников Яков Андреевич

Мать: Полагея Макаровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кадышников Николай Александрович

Мать ребёнка: Просковья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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