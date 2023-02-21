Кадышников Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кадышников Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кадышников Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Полагея Макаровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кадышников Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Полагея Макаровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кадышникова Просковья Яковлевна

Мать ребёнка: Полагея Макаровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кадышников Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Полагея Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полагея Макаровна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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