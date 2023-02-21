Кадышников Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кадышников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кадышников Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Полагея Макаровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кадышников Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Полагея Макаровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кадышникова Просковья Яковлевна
Мать ребёнка: Полагея Макаровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кадышников Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Полагея Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полагея Макаровна
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область