(Кадышникова) Полагея Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кадышников Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кадышников Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кадышникова Просковья Яковлевна
Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кадышников Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область