(Кадышникова) Полагея Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Полагея Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кадышников Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кадышников Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кадышникова Просковья Яковлевна

Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кадышников Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Кадышников Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Яков Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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