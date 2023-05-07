Зубаченко Кирилл Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823 ст.
Дата смерти12.08.1873 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.
Отец: Зубаченко Иаков
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1843 ст.
Дочь: Хахина (Зубоченко) Елисавета Кириллова
Мать ребёнка: Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова
Рождение ребёнка
03.10.1847 ст.
Мать ребёнка: Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.
Мать ребёнка: Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова
Бракосочетание
18.01.1870 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
12.08.1873 ст.
От воспаления лёгких