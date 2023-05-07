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Зубаченко Кирилл Яковлев

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Дата смерти

12.08.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: Зубаченко Иаков

Мать: не указана

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
31.01.1843 ст.

Жена: Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова

Рождение ребёнка
06.09.1843 ст.

Дочь: Хахина (Зубоченко) Елисавета Кириллова

Мать ребёнка: Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.10.1847 ст.

Сын: Зубаченко Пётр Кириллов

Мать ребёнка: Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.

Сын: Зубаченко Иаков Кириллов

Мать ребёнка: Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
18.01.1870 ст.

Жена: Зубаченко (Харьковская) Марина Ильина

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
12.08.1873 ст.
Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
От воспаления лёгких

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