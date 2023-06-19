Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Дата смерти

25.04.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
31.01.1843 ст.

Муж: Зубаченко Кирилл Яковлев

Рождение ребёнка
06.09.1843 ст.

Дочь: Хахина Елисавета Кириллова

Отец ребёнка: Зубаченко Кирилл Яковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.10.1847 ст.

Сын: Зубаченко Пётр Кириллов

Отец ребёнка: Зубаченко Кирилл Яковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.

Сын: Зубаченко Иаков Кириллов

Отец ребёнка: Зубаченко Кирилл Яковлев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
25.04.1869 ст.
Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
От горячки
Похороны
27.04.1869 ст.
Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым