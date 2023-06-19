Зубаченко (Чернявская) Ефросинья Филиппова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823 ст.
Дата смерти25.04.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1843 ст.
Дочь: Хахина Елисавета Кириллова
Отец ребёнка: Зубаченко Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
03.10.1847 ст.
Отец ребёнка: Зубаченко Кирилл Яковлев
Рождение ребёнка
21.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Зубаченко Кирилл Яковлев
Смерть
25.04.1869 ст.
От горячки
Похороны
27.04.1869 ст.