Черногор Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерногор Сергей Михайлович

Черногор Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черногор Михаил Иванович

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черногор Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черногор Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черногор-Спивакова Людмила

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.