Черногор Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черногор Михаил Иванович
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черногор Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черногор-Спивакова Людмила
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно