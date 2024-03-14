Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черногор Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черногор Иван Михайлович

Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черногор Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Черногор Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Черногор Николай Михайлович

Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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