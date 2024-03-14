Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черногор Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Черногор Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Черногор Николай Михайлович
Отец ребёнка: Черногор Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно