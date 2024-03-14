Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черногор Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Черногор Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черногор Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черногор-Спивакова Людмила
Отец ребёнка: Черногор Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2024