Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2024

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черногор Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Черногор Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черногор Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Черногор Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черногор-Спивакова Людмила

Отец ребёнка: Черногор Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черногор Сергей Михайлович

Смерть
2024

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