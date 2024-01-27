Богданов Михаил Степанович
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1705
Дата смертиОколо 1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1705
Отец: Богданов Степан Захарович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1717
Селение Воронцовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Армения.
В Ревизской сказке 1717 года в 12 лет живет в семье родителей и братьев и сестер в Солдатской Вихляйке
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Богданова Софья Тимофеевна
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1780
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка