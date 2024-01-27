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Богданов Михаил Степанович

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1705

Дата смерти

Около 1780

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Богданов Степан Захарович

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1717
Селение Воронцовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Армения.
В Ревизской сказке 1717 года в 12 лет живет в семье родителей и братьев и сестер в Солдатской Вихляйке
Рождение ребёнка
1737

Сын: Богданов Карп Михайлович

Мать ребёнка: Богданова Софья Тимофеевна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1780
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
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