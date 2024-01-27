Богданов Степан Захарович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: Богданов Захар
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1702
Сын: Богданов Манул Степанович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1705
Сын: Богданов Михаил Степанович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Екатерина Степановна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Авдотья Степановна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1708
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марина Степановна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1717
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В Ревизской сказке 1717 года живет с семьей из 5 детей: Манулы 15 лет, Михаила 12 лет, Екатерины 11 лет, Авдотьи 10 лет и Марины 8 лет в Солдатской Вихляйке
Смерть
Неизвестно