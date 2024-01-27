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Богданов Степан Захарович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Богданов Захар

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1702

Сын: Богданов Манул Степанович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1705

Сын: Богданов Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Богданов Аким Захарович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Марина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1717
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В Ревизской сказке 1717 года живет с семьей из 5 детей: Манулы 15 лет, Михаила 12 лет, Екатерины 11 лет, Авдотьи 10 лет и Марины 8 лет в Солдатской Вихляйке
Смерть
Неизвестно
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