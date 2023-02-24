Ефременко Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефременко Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1947
Рождение ребёнка
02.02.1953
Рождение ребёнка
Около 27.01.1954
Рождение ребёнка
15.02.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семёновна
Смерть
Неизвестно