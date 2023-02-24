Ефременко Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефременко Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
02.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Около 27.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
15.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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