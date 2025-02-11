Дарья Моисеевна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Ефременко Сергей Павлович18.11.1928 г.р.
(Ефременко) Нина Павловна08.09.1933 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефременко Николай Павлович
Отец ребёнка: Ефременко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефременко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефременко Павел
Рождение ребёнка
18.11.1928
Сын: Ефременко Сергей Павлович
Отец ребёнка: Ефременко Павел
Рождение ребёнка
08.09.1933
Дочь: (Ефременко) Нина Павловна
Отец ребёнка: Ефременко Павел