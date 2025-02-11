Дарья Моисеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Моисеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Ефременко Сергей Павлович18.11.1928 г.р.
(Ефременко) Нина Павловна08.09.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефременко Николай Павлович

Отец ребёнка: Ефременко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Павел

Рождение ребёнка
18.11.1928

Сын: Ефременко Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ефременко Павел

Рождение ребёнка
08.09.1933

Дочь: (Ефременко) Нина Павловна

Отец ребёнка: Ефременко Павел

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