(Тремасова) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тремасова) Евдокия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тремасов Семен Степанович

Мать: Тремасова Екатерина

Рождение ребёнка
30.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Николай Павлович

Рождение ребёнка
02.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Николай Павлович

Рождение ребёнка
Около 27.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Николай Павлович

Рождение ребёнка
15.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефременко Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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