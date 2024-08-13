Таравков Тарас Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаравков Тарас Ефимович

Таравков Тарас Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854

Сын: Таравков Алексей Тарасович

Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Таравков Кузьма Тарасович

Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1863

Сын: Таравков Филипп Тарасович

Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1866

Сын: Таравков Устин Тарасович

Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.