Таравков Тарас Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Таравков Алексей Тарасович
Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Таравков Кузьма Тарасович
Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1863
Сын: Таравков Филипп Тарасович
Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1866
Мать ребёнка: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна