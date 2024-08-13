Таравков Алексей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1874
Рождение ребёнка
07.01.1878
Рождение ребёнка
10.11.1879
Рождение ребёнка
26.03.1882
Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
05.11.1884
Рождение ребёнка
01.07.1886
Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
18.01.1889
Сын: Таравков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
26.07.1891
Сын: Таравков Прохор Алексеевич
Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
03.04.1894
Сын: Таравков Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
11.09.1895
Рождение ребёнка
12.03.1898
Сын: Таравков Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
15.07.1900
Сын: Таравков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна