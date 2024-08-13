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Таравков Алексей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Таравков Тарас Ефимович

Мать: Таравкова (Кудоярова) Мавра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1874

Жена: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
07.01.1878

Дочь: Таравкова (Таравкова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
10.11.1879

Дочь: Митина (Таравкова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Таравков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Таравкова (Таравкова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Таравков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Таравков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
26.07.1891

Сын: Таравков Прохор Алексеевич

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
03.04.1894

Сын: Таравков Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Таравкова (Таравкова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
12.03.1898

Сын: Таравков Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
15.07.1900

Сын: Таравков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Таравкова (Милованова) Екатерина Семеновна

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