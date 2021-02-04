Козлов Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1956
Дата смерти04.02.2021
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1956
Отец: Козлов Иван Михайлович
Мать: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2021