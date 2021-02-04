Козлов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1956

Дата смерти

04.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1956

Отец: Козлов Иван Михайлович

Мать: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2021
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