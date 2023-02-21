Козлова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1956

Сын: Козлов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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