Козлов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Михайлович

Козлов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1956

Сын: Козлов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окишева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close