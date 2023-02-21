Козлов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1956
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окишева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно