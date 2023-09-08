Кудрявцев Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрявцев Александр Иванович
Мать: Кудрявцева Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Белла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Кудрявцева Белла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Белла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Кудрявцева Ираида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Кудрявцева Ираида Михайловна
Смерть
Неизвестно