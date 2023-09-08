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Кудрявцев Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев Александр Иванович

Мать: Кудрявцева Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Кудрявцева Белла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Кудрявцева Ираида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Кудрявцева Ираида Михайловна

Смерть
Неизвестно
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