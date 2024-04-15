Черноусова (Жукова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноусова (Жукова) Елена

Черноусова (Жукова) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1912

Дата смерти

28.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Константин

Рождение ребёнка
1928

Сын: Черноусов Николай

Отец ребёнка: Черноусов Константин

Рождение ребёнка
13.08.1933

Сын: Черноусов Владимир

Отец ребёнка: Черноусов Константин

Смерть
28.12.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.