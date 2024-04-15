Черноусова (Жукова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1912
Дата смерти28.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черноусов Константин
Рождение ребёнка
1928
Сын: Черноусов Николай
Отец ребёнка: Черноусов Константин
Рождение ребёнка
13.08.1933
Сын: Черноусов Владимир
Отец ребёнка: Черноусов Константин
Смерть
28.12.1993