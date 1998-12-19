Фуршева (Храпова) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1909
Дата смерти19.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909
Отец: Храпов Алексей
Мать: Храпова Татьяна
Рождение ребёнка
21.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич
Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Фуршева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуршев Петр Александрович
Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуршев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич
Смерть
19.12.1998