Фуршева (Храпова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуршева (Храпова) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1909

Дата смерти

19.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909

Отец: Храпов Алексей

Мать: Храпова Татьяна

Рождение ребёнка
21.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич

Вязовая, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Фуршева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуршев Петр Александрович

Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуршев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фуршев Александр Андреевич

Смерть
19.12.1998
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